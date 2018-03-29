美2飛行員撞見幽浮 對話錄音檔曝光

美國航空飛行員表示，曾目睹不明物體（UFO）從航班上頭飛過。（法新社）

2018-03-29 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕日前有2家航空公司的飛行員，駕機飛越亞利桑那州上空時，同時表示曾與不明飛行物體（UFO）擦身而過。美國聯邦航空總署（FAA）最近公布2位飛行員與飛航管制中心對話的錄音檔內容。

綜合外媒報導，日前美國鳳凰航空（Phoenix Air Group）的飛行員，駕駛噴射機在3萬7000英尺高空疑似看見不明物體擦身而過，他詢問阿布奎基飛航管制中心（AlbuquerqueCenter Air Traffic Control）「30秒前是否有飛行物從他旁邊經過？」航管回答「沒有」，隔數秒鐘後卻又補上一句，「確實有東西經過。」

FAA隨即警告另一班飛往加州聖地牙哥的美國航空1095班機，注意空中是否有飛行物。不到一分鐘，該航班飛行員就向航管中心回報，「剛剛確實有東西從他2000至3000英尺的上頭飛越，不確定這飛行物體是什麼，但這東西飛行時有個大片的反光」。而FAA發出聲明表示，除了這段錄音檔外，沒有其他證據可以證明那個飛行物體是什麼，FAA向來與多個機構建立密切聯繫，以妥善因應在這個區域出沒的各型飛機和高空氣球。

1947年也曾有不明飛行物體墜毀在新墨西哥州羅斯威爾（Roswell），美軍當時宣稱這是高空氣球墜落，但揣測UFO的傳聞從未間斷。正好此次不明飛行物體出現在亞利桑那州上空的位置，距離羅斯威爾僅500里。