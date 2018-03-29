藝人狄鶯兒在美被逮捕 康橋高中：去年已轉出

藝人狄鶯兒孫安佐（圖）在美涉恐攻被逮捕。（圖擷自philly.com）

2018-03-29 11:02

〔記者周彥妤／台北報導〕美國賓州一名來自台灣的18歲交換學生孫安佐（An Tso Sun，音譯），因涉嫌威脅攻擊學校遭逮捕，藝人狄鶯出面證實，是她與孫鵬的兒子，並喊冤稱槍枝只是萬聖節道具。傳聞孫安佐就讀薇閣中學及康橋中學，記者分別兩校致電查證，薇閣教務處表示，「現在不是我們學生」，記者追問是否曾就讀？人員頻回，「現在不是，現在沒有唸，不清楚。」康橋則表示，孫在高一、高二為本校學生，但在去年已轉出，其餘不便回應。

台灣一名18歲赴美交換學生孫安佐（An Tso Sun，音譯）日前揚言在今年5月1日「射擊」他所就讀的邦納普倫德加斯特天主教高中（Bonner & Prendergast Catholic High School），當地時間週二晚間被美國警方逮捕，以10萬美元（約新台幣291.43萬元）交保，預定4月11日開庭。稍早藝人狄鶯出面證實，是她與孫鵬的18歲兒子孫安佐，並稱槍枝是萬聖節道具，只是在開玩笑。

孫安佐傳為薇閣中學學生，記者致電學校查證，教務處表示，「現在不是我們學生」，記者追問是否曾就讀？人員頻回，「現在不是，現在沒有唸，不清楚。」

亦有傳聞指孫安佐就讀康橋中學，記者致電查證，公關室主任吳浩銘表示，孫安佐高一、高二曾在康橋就讀，去年暑假已轉出，孩子個別狀況，學校不便回應。

台北市教育局表示，該個案尚待美方司法調查，不便對此回應。（11:05更新）