兒子在美闖禍 狄鶯出面回應...強調明赴美救子

狄鶯兒子孫安佐在美被捕。（圖取自臉書）

2018-03-29 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕藝人狄鶯與孫鵬之子孫安佐日前在美國揚言將在5月1日對所就讀的邦納普倫德加斯特天主教高中進行「射擊」屠殺，引起美國警方高度重視，目前已將他逮捕；狄鶯接受媒體訪問，強調兒子是非常善良、健康的孩子，只是和同學開玩笑而已，並透露明天將赴美救子。

孫安佐曾透過電腦搜尋如何購買AK-47及AR-15兩種步槍，上個月還曾帶1枚大口徑子彈到學校，甚至向同學吹噓正計劃屠殺他的高中同學們。由於前陣子才發生美國中學遭大規模的掃射，此案引起高度關注，警方獲報後，立刻前往孫安佐居住地逮人。

《蘋果日報》報導，狄鶯表示，兒子從小就很喜歡槍和武器，夢想是當反恐小組，已經申請到美國知名的犯罪心理學大學，今年8月將入學。狄鶯透露，兒子目前還在警局內，她在27日凌晨接到美國警方的通知，至今都沒和兒子講到話，明天會趕到美國。

狄鶯強調，美國警方搜到的軍武配備都是在台灣購買，從台灣帶過去，全都是合法的，其中根本沒有槍枝，只有2套防彈背心，當時兒子只是跟同學耍嘴砲，說我會開槍」，但沒想到對方將玩笑當作真的，將這件事告訴老師，校方得知後就去報警。

狄鶯最後呼籲，請台灣的記者不要再害她的兒子了。