猛象有戰力！強攻吉普險弄翻車 乘客尖叫嚇哭

一輛滿載遊客的公園遊覽車在路上遇到一頭大象，大象象鼻深入車中時被卡住，大象在掙脫途中幾乎將車子弄翻，乘客尖叫嚇哭，還有人想跳車逃跑。（圖擷自twitter）

2018-03-29 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡的雅拉國家公園（Yala National Park）日前出現相當驚險的一幕，一輛滿載遊客的公園遊覽車在路上遇到一頭大象，疑似想找尋食物，將象鼻深入車中時被卡住，大象在掙脫途中幾乎將車子弄翻，乘客尖叫嚇哭。

綜合外媒報導，斯里蘭卡的雅拉國家公園日前出現驚險畫面，一輛滿載遊客的公園遊覽車遇到一頭大象，大象好奇走近車子，車上乘客也興奮拍照，疑似發現車中有東西吃，大象把長鼻伸入車中尋找，結果象鼻與長牙一時被車子卡住，車輛也動彈不得，大象受到驚嚇後開始試圖掙脫，整輛車呈大角度傾斜，幾乎要翻了過去。

一名俄羅斯野生動物攝影師薩維（Sergey Savvi）將這驚險一幕紀錄下，他說：「當時情況真的是既可怕又驚險，大象像瘋了似的發出怪聲，牠提腿踢腳，頓時塵土飛揚，車身激烈搖晃，好像上面根本沒載人一樣。」

車上乘客被嚇壞，尖叫聲與哭喊聲四起，甚至有人想直接跳車逃離，所幸在大象掙脫後，司機立刻加速駛離現場，大象在後方追了幾步後就放棄，人象都沒有受到傷害。

薩維指出：「司機應該在看到大象的第一時間就離開，但是他停下來，讓車上乘客不斷地拍照，等到想離開的時候為時已晚，因為遊覽車被大象圍住了。」

棲息於斯里蘭卡島上的錫蘭象，是亞洲象體型最大的亞種，島上約有3000頭錫蘭象，該物種受到斯里蘭卡法律保護，若殺死大象，最重會被判處死刑。