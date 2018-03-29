為保護逾2500萬粉絲《花花公子》宣布刪除臉書頁面

全球知名成人雜誌《花花公子》宣布刪除臉書官方主頁。（法新社）

2018-03-29 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體巨擘臉書（Facebook）近期爆出個資外洩醜聞，創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）公開道歉，不過，網路上已發起「刪除臉書」（ #deletefacebook）的活動，許多企業也紛紛響應，全球知名成人雜誌《花花公子》也宣布刪除臉書官方主頁。

綜合外媒報導，「刪除臉書」活動越演越烈，全球知名成人雜誌《花花公子》也跳出來宣布，刪除臉書頁面，《花花公子》創辦人海夫納（Hugh M. Hefner）之子，同時也是雜誌首席創意官庫珀（Cooper Hefner）表示，臉書的條例和公司政策始終與《花花公子》價值觀抵觸，「臉書攪亂了美國選舉，讓我們對逾2500萬《花花公子》粉絲個資感到相當擔憂，必須立刻離開這個平台。」

《花花公子》也同時發布聲明，指出：「現在有超過2500萬花花公子公司粉絲在臉書上與公司互動，我們不希望讓粉絲置於個資被媒體曝光的危險之中。」

不滿臉書身陷洩資風暴，網路上已發起「刪除臉書」（ #deletefacebook）的活動，熱愛使用推特與大眾互動的特斯拉、太空公司「Space X」創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk），也表達了一連串對臉書的不滿，同時果斷刪除公司在臉書的頁面。