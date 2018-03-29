玩笑開太大！網紅假扮CEO丟漢堡 遭求償73萬

羅德爾身穿西裝，假裝自己是「In-N-Out Burger」執行長，惡整員工和消費者，遭店家求償2.5萬美元。（圖擷自YouTube）

2018-03-29 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名網紅日前假冒連鎖速食店「In-N-Out Burger」的執行長，至洛杉磯兩間分店惡整消費者及員工，未料玩笑開太過火，遭業者怒告，並求償2.5萬美元（約新台幣73萬元）。

綜合外媒報導，羅德爾（Cody Roeder）以拍攝整人影片走紅，在YouTube頻道上吸引62萬人訂閱，本月13和14日兩天，羅德爾身穿西裝，假裝自己是「In-N-Out Burger」執行長的前夫，還自稱是新上任的執行長，至洛杉磯市區的分店「突襲檢查」，但該店經理並未上當，察覺到不對勁後立刻報警處理，羅德爾只好趕快離開。

不甘整人計畫沒成功的羅德爾，接著前往第二間分店，騷擾員工失敗後，竟對店內客人「出手」，直接把客人正在吃的漢堡丟在地上，甚至踩了幾下，揚言「這個食物被汙染了，不要吃！」，離譜行徑讓在場的員工和消費者都傻眼，最後羅德爾被強行請出店外；羅德爾將這支惡作劇影片上傳至YouTube後，短時間內吸引近2.7萬人次觀看。

對此，「In-N-Out Burger」的執行副總裁溫斯格爾（Arnie Wensinger）透過聲明表示，發現最近店內多了一些專門來惡作劇的客人，「這些人欺騙、羞辱冒犯我們的員工和客人，還拍惡整影片上傳網路，獲取知名度」，痛批「非常糟糕」。

事後，「In-N-Out Burger」向洛杉磯高等法院提告，向羅德爾求償2.5萬美元（約新台幣73萬元）、申請禁制令，禁止他再進入任何一間分店買漢堡；事件鬧大後，羅德爾也緊急將該支影片移除。