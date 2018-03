維基解密創辦人又多嘴...評俄雙面諜案遭斷網！

2018-03-29 10:06

〔即時新聞/綜合報導〕維基解密創辦人阿山吉(Julian Assange)日前發佈推文質疑英政府稱俄國要為雙面諜斯克里帕(Sergei Skripal)昏迷案負責的說法,此舉卻遭厄瓜多爾切斷阿山吉在厄國駐英大使館的網路。厄瓜多爾官方表示,阿山吉的言論可能危及到厄瓜多爾和其他歐洲國家的關係。

阿山吉2010年被瑞典檢方控性侵,自2012年6月開始受厄瓜多爾駐英大使館庇護並居於其中,2017年5月瑞典撤銷指控,但英國警方表示,只要他踏出大使館,就會加以逮捕。

綜合外電報導,厄瓜多爾官方推特今指出,維基解密創辦人阿山吉日前在推特上的言論,已違反其2017年向厄瓜多爾政府作出「不發佈可能干擾他國訊息」的書面承諾。厄國官方表示,阿山吉的行為「使厄瓜多爾與英國、歐盟國家和其他國家的良好關係,處於危險之中」,並切斷了阿山吉在厄國駐英大使館的網路。

阿山吉在26日發佈推文,質疑英政府稱俄國要為雙面諜斯克里帕昏迷案負責的說詞,也對英方和其他20多國驅逐俄國外交官的做法抱持懷疑。阿山吉說,「儘管(英首相)梅伊將俄國視為主嫌很合理,但目前掌握的都是間接證據,且『禁止化學武器組織』還沒給出獨立調查結果,這也讓俄國官方能在國內宣傳俄國受到國際迫害」。

(1/3) The manner of and timing of Russian diplomatic expulsions is poor diplomacy. The expulsions occurred 12 hours after one of the worst building fires in post Soviet history, which killed at least 64. Russians will see the timing as gratuitous.