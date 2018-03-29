為了18歲闖禍兒 狄鶯當年痛徹心扉...

狄鶯去年曾在臉書PO文，稱兒子要赴美念書，很捨不得。（翻攝自臉書）

2018-03-29 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣18歲赴美交換學生孫安左（An Tso Sun，音譯）揚言「射擊」就讀的學校遭逮捕，驚傳該生竟是藝人狄鶯的兒子，去年8月底狄鶯在兒子赴美前，曾在臉書上心痛寫下「今天是我有生以來最痛苦的一天」，不料，現在兒子就闖下大禍。

綜合外媒報導，狄鶯兒子透過iPad搜尋如何購買AK-47及AR-15兩種步槍，上個月還曾帶1枚大口徑子彈到學校，甚至向同學吹噓正計劃屠殺他的高中同學們。狄鶯對此表示，兒子只是開玩笑而已，房間的步槍只是玩具，目前律師已經幫忙處理。

去年8月底狄鶯兒子出國念書前，狄鶯也曾在臉書寫下不捨心情，「今天是我有生以來最痛苦的一天，兒子離開我，到美國讀書我第一次感受到人的心怎麼會這麼痛，整個心好像被掏空一樣！」言談間難掩為人母的心。

當年有不少網友都用過來人心情安慰狄鶯，「孩子大了該放手還是要放手，適時的放手也是一種擁有的幸福」、「要學習放下啦，一陣子就好了」，不料才出國不到一年，兒子就闖下大禍躍上國際版面。

目前美國賓州法院同意狄鶯兒子以10萬美元交保，預計4月11日開庭審理。

狄鶯兒子日前揚言在今年5月1日「射擊」他在美就讀的高中。（圖擷自philly.com）