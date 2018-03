亞馬遜雨林無人區 發現消失逾600年的小村落

2018-03-29 07:38

〔即時新聞/綜合報導〕亞馬遜(Amazon)熱帶雨林無人區,近期被科學家發現,曾經在約600年前的1410至1460年之間,有過村落,而且他們曾經在當地生活了至少百年以上。

綜合媒體報導,英國艾希特大學(University of Exeter)教授德索薩(Jonas Gregorio de Souza)領導的一個研究指出,亞馬遜上游的塔帕若斯盆地(Tapajós Basin)地區,在過去被視為無人區,但是,新近發現有81處遺跡,包括有大型住宅群及小村落等,估算曾經活動的人口達到百萬之多。

德索薩和研究團隊的新發現,刊登在《Nature Communications》期刊中,據指出,雨林遭到濫伐後,竟然從衛星攝影中把這些遺跡的樣貌凸顯出來,從遺跡發現到人類活動的證據,包括陶瓷碎片、拋光石斧和肥沃黑土等,並有防禦用的溝渠、圍牆、道路等…顯示人類曾長期在該區居住。

從放射性木炭鑑定,這些人類活動時間約是在西元1410至1460年之間;再比較亞馬遜雨林南緣的其他遺址,發現人類活動的高峰時期於西元1250至1500年之間,而且在亞馬遜雨林緣居住人口可能在50萬到100萬人左右,聚落附近還有小河流、泉水等,德索薩認為,此次發現,正可以證明,過去有些區域的龐大人口遭到忽略。

德索薩認為,在亞馬遜南部約40萬平方公里之內,很可能可以再找到超過1300個遺址,不過,現階段仍有60%尚未找到。

至於這些村落及人口消失的原因,德索薩懷疑是病菌傳播所致。說因為疾病傳播的速度比人類成長速度更快,甚至很可能在歐洲人踏上此地之前,歐洲的疾病已經傳到亞馬遜,導致人口數減少。

