亞馬遜雨林無人區 發現消失逾600年的小村落

亞馬遜雨林無人區發現消失逾600年的村落。（路透）

2018-03-29 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜（Amazon）熱帶雨林無人區，近期被科學家發現，曾經在約600年前的1410至1460年之間，有過村落，而且他們曾經在當地生活了至少百年以上。

綜合媒體報導，英國艾希特大學（University of Exeter）教授德索薩（Jonas Gregorio de Souza）領導的一個研究指出，亞馬遜上游的塔帕若斯盆地（Tapajós Basin）地區，在過去被視為無人區，但是，新近發現有81處遺跡，包括有大型住宅群及小村落等，估算曾經活動的人口達到百萬之多。

德索薩和研究團隊的新發現，刊登在《Nature Communications》期刊中，據指出，雨林遭到濫伐後，竟然從衛星攝影中把這些遺跡的樣貌凸顯出來，從遺跡發現到人類活動的證據，包括陶瓷碎片、拋光石斧和肥沃黑土等，並有防禦用的溝渠、圍牆、道路等…顯示人類曾長期在該區居住。

從放射性木炭鑑定，這些人類活動時間約是在西元1410至1460年之間；再比較亞馬遜雨林南緣的其他遺址，發現人類活動的高峰時期於西元1250至1500年之間，而且在亞馬遜雨林緣居住人口可能在50萬到100萬人左右，聚落附近還有小河流、泉水等，德索薩認為，此次發現，正可以證明，過去有些區域的龐大人口遭到忽略。

德索薩認為，在亞馬遜南部約40萬平方公里之內，很可能可以再找到超過1300個遺址，不過，現階段仍有60%尚未找到。

至於這些村落及人口消失的原因，德索薩懷疑是病菌傳播所致。說因為疾病傳播的速度比人類成長速度更快，甚至很可能在歐洲人踏上此地之前，歐洲的疾病已經傳到亞馬遜，導致人口數減少。