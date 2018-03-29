海漂相機主人東京女大生 6月將訪台灣

2018-03-29 00:30

〔中央社〕目前就讀日本上智大學的椿原世梨奈，2年多前在石垣島掉的相機海漂到台灣，被小學師生發現，她昨天得知此事後感到不可思議，決定6月來台灣會晤撿到相機的學生跟老師。

「大海漂來的相機，有可能找到主人嗎？」宜蘭岳明國小學生27日在海邊撿到外殼長滿青苔的防水相機，在台日網友熱心協助下，終於找到失主，她是日本東京女大生椿原世梨奈。

椿原28日深夜在臉書上用日文及英文貼文表示，自己的相機跨越國境，最後到了台灣。

她說，2015年夏天跟朋友到石垣島潛水時，在水中不小心讓相機流走，因為當場找不到相機，後來就離開了。

椿原說，但竟然被台灣的岳明小學師生在淨灘時找到她的相機，而且防水盒裡面的相機似乎功能還正常。

她說，岳明國小的李老師認為相機應該是日本人所有，所以將文章翻成日文後在臉書上貼文，多虧許多人幫忙轉貼，讓這些訊息能從台灣傳到日本，然後再讓她得知。

椿原說，完全沒想到會發生這樣的事，到現在還是讓她覺得不可思議。

椿原對發現相機的學生們、在臉書上找尋失主的李老師、幫忙轉貼訊息的所有人等，都充滿感謝之意。

她說，決定6月造訪台灣，跟李老師和學生們見面，她會從現在開始一直期待那一天。

椿原也在貼文最後，再次感謝大家的協助。（編輯：劉學源）