助選拼過頭？川普揚言讓共和黨「掌控」最高法院

2018-03-29 00:26

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普28日呼籲選民在今年11月的期中選舉中支持共和黨，指稱該黨「必須永遠『掌控』最高法院」，似乎忘了聯邦最高法院的大法官不是用選的，所以沒有任何政黨能夠掌控最高法院。

川普此言是回應已退休的聯邦最高法院大法官史蒂文斯的一篇刊登在紐約時報言論版的文章。史蒂文斯在文中呼籲廢除保障人民持有與攜帶武器之權利的美國憲法第二修正案，以利槍枝管制立法。

川普為此在個人推特上以大寫字母強調，憲法第二修正案絕不能廢；僅管民主黨人希望廢除第二修正案，還有史蒂文斯的背書，但「想都別想...我們在2018年需要更多共和黨人，以及必須永遠掌控最高法院」。

2018年期中選舉主要改選國會兩院（參議院3分之1席，眾議院全院）、數州州長與州議會，但沒有最高法院。事實上，美國聯邦最高法院的大法官並非民選，因此沒有任何政黨能夠掌控最高法院。

美國總統可以提名最高法院大法官，然此提名必須獲得參議院確認；最高法院大法官的政黨標籤與意識形態亦非總是同步：50、60年代的自由派首席大法官華倫，是由共和黨籍艾森豪總統提名、在承認婦女墮胎權的「羅訴韋德案」中投下反對票的大法官懷特，是民主黨籍甘迺迪總統提名。