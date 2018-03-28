英國最年輕議員 21歲女大生猝逝

英國最年輕的議員、21歲的女大生史萊德（右）本週一逝世。她曾在社群媒體分享與英相梅伊等人的合照。（圖取自《每日郵報》）

2018-03-28 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國最年輕的議員、21歲的女大生史萊德（Clarissa Slade），本週一（26日）被發現死在大學宿舍床上。

綜合英媒報導，史萊德在週一上午被室友發現離世。據悉她有先天性心臟病，最近一直在抱怨身體不舒服，但專家告訴她，沒有什麼可擔心的。目前仍須等待警方驗屍，才知死因為何。

史萊德在2015年以18歲之齡當選中德文郡（Devon）保守黨議員，是當時全英國最年輕的議員。同年，她進入溫徹斯特大學（University of Winchester）主修古典文學。

史萊德的雙親也是保守黨議員，她64歲的父親形容女兒前途光明，相當熱衷政治，「她原本也希望未來能夠從政，在保守黨內也是非常活躍的積極分子」，希望有天能成為英國首相。

史萊德在社群媒體分享的照片包還她與英國首相梅伊（Theresa May）、下議院議員賈偉德（Sajid Javid）、里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）等人的合照。

中德文郡區議會也對這突然其來的死訊感到相當震驚，曾與她共事的下議院議員希頓-瓊斯（Peter Heaton-Jones）形容史萊德相當勤奮努力、總是很樂觀，擁有光明的前途，「這是多麼悲傷的日子。」