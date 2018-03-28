貝克漢訪印尼推反霸凌 女學生帶回家作客

英國足球巨星大衛貝克漢日前以聯合國兒童基金會親善大使的身分前往印尼，拜訪當地一名推動反霸凌的女學生，引起當地一陣瘋狂。（圖片取自貝克漢臉書）

2018-03-28 21:27

［編譯羅綺／綜合報導］英國足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）日前以聯合國兒童基金會（The United Nations Children's Fund）親善大使的身分前往印尼，拜訪當地一名推動反霸凌的女學生，在當地掀起一股熱潮。

路透社報導，25日貝克漢前往印尼中爪哇省首府三寶瓏（Semarang），會晤一位15歲的國中女學生思莉朋（Sripun）。曾遭受同學霸凌的思莉朋，挺過艱難受排擠的日子，後來甚至挺身而出，協助其他同樣受霸凌的同學，如今她成為當地反霸凌運動的青年領袖。

思莉朋帶著貝克漢參觀學校，也帶到家中作客，還介紹朋友給貝克漢認識。貝克漢向媒體表示：「我與一位了不起的女孩度過了美好的時光，曾遭受霸凌的思莉朋，被同儕票選為參加反霸凌運動的代表，協助制止校園暴力行為。讓其他學生更有安全展，也創造正面的學習環境，思莉朋也從其中獲得自信，她希望不再有人經歷她遭受的欺凌。」

聯合國兒童基金會指出，霸凌和暴力是印尼年輕人最擔心的問題，13至15歲之間的青少年中有5分之1，約1800萬名學生，曾經歷過霸凌，導致精神與健康出現問題，不少人因而輟學。