勇警為救人質殉職 馬克宏頒授「最高榮譽勳章」

憲兵中校阿諾德貝爾特拉姆不幸於23日超市挾持人質事件殉職，總統馬克宏今日舉行全國性儀式表揚及哀悼。（美聯社）

2018-03-28 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕法國23日發生超市挾持人質事件，44歲的憲兵中校阿諾德貝爾特拉姆（Lt Col Arnaud Beltrame）自願充當人質，換回遭挾持的一名女性，卻不幸殉職。總統馬克宏今（28）日舉行全國性儀式，表揚英勇殉職的貝爾特拉姆，並授予最高榮譽軍團勳章。

綜合媒體報導，現場共有200名貝爾特拉姆的同事出席這場儀式，馬克宏並在貝爾特拉姆的朋友、家人、同事以及公眾面前宣讀頌詞，表達對他的敬意，並授予貝爾特拉姆法國最高榮譽軍團勳章。馬克宏表示，貝爾特拉姆表現出非凡的勇氣與無私，「就像個英雄一樣」。法國前三任總統歐蘭德、薩科茲及季斯卡也都到場致哀，法國各地警察局也降下半旗。

貝爾特拉姆曾於2005年赴伊拉克服役，並在2007年獲頒「勇氣獎」，近四年更擔當「法國共和國衛隊」的指揮官，專門為總統官邸「艾麗榭宮」提供安全保護，直至去年被任命為反恐警察副司令。

23日宣稱效忠伊斯蘭國的持槍分子拉克迪姆（Radouane Lakdim），闖入超市挾持人質，英勇的貝爾特拉姆則自願充當人質以換回遭挾持的一名女性，不幸被刺傷喉嚨殉職，誰也沒料到貝爾特拉姆會是第4名、也是最後一名罹難者。

過去3年來，聖戰分子已在法國奪去240條以上人命，此次的人質挾持事件更是馬克宏自去年5月上任以來，最嚴重的一起攻擊事件。