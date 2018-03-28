法國明年起3歲義務教育 馬克宏：改善難以接受的差距

法國總統馬克宏參訪巴黎的幼兒園。（法新社）

2018-03-28 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布新的教育改革措施，明年起強制接受義務教育的年齡從6歲降到3歲。預計也將因此創造約800個工作機會。

綜合外媒報導，最新教改將只影響少數法國孩童，大多數的法國家庭會在孩子3歲時，就將他們送進幼兒學校。政府數據顯示，只有2.4%的3歲兒童沒有入學。

馬克宏週二（27日）在一場討論學前教育的會議上說：「我希望，2019年學年開始，藉由這項義務教育改善這個令人難以接受的差距。」這將使法國成為歐洲國家當中，國民接受義務教育年齡最低的國家之一。

馬克宏指出，此舉是要減少教育資源不平等，因為貧困家庭和海外法屬地區的父母通常不會將孩子送入幼兒園。

據法國《世界報》（Le Monde）指出，在巴黎，有多達93%的3歲孩童已經入學，但在海外法屬地區的比例卻遠低於此。

歐洲各國目前強制接受義務教育年齡，北愛爾蘭從4歲開始；從5歲開始的有英格蘭、蘇格蘭、馬爾他、塞普勒斯等國；從6歲開始的有德國、義大利、西班牙等。芬蘭、波蘭、愛沙尼亞是被認為教育制度最成功的國家，義務教育從7歲才開始。