邪教！下腹烙印、逼當性奴 「NXIVM」教主落網

2018-03-28 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一邪教組織「NXIVM」領導人雷尼爾（Keith Raniere）近日落網，被控涉嫌人口販賣和強制勞動。受害者說，雷尼爾會把女信徒當作性奴隸，並在女信徒的身上烙印其姓首字母「R」。

綜合外電報導，「NXIVM」領導人雷尼爾去年10月被爆在女信徒身上烙印後，逃至墨西哥，25日在當地落網。前信徒艾德蒙森（Sarah Edmondson）指出，雷尼爾會要女信徒們為其他女信徒「在沒有麻醉的狀況下，赤裸躺下後打上烙印，疼痛的感覺比分娩還糟糕」。據《ABC新聞》報導，該烙印位置為女性下腹部處。

另有信徒指控，雷尼爾在「NXIVM」中又建立一有50多名女性的秘密社團，其中的女性皆為雷尼爾的奴隸，但成員也要招募屬於自己的奴隸。聯邦調查局稱，雷尼爾將女信徒當作性奴隸，檢察官也表示，除了在女信徒身上烙印，雷尼爾也要求女信徒交出情色照片等隱私資訊，以防止她們脫離組織，檢察官並要求法官拒絕保釋雷尼爾。

NXIVM原為一秘密互助組織，總部設於紐約，該組織自稱提供人們「成功計劃」，其使命是提升人類文明。維珍美國航空公司（Virgin America airline）和維珍集團公司創始人布蘭森（Richard Branson）為其信徒之一。