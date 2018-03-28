為研究自體免疫 美國狂男被蛇咬200次

2018-03-28 16:43

［編譯羅綺／綜合報導］美國一名男子對蛇毒的自體免疫研究非常感興趣，17年來把自己當成試驗品，任由毒蛇在他身上狂咬，至今已被咬超過200次。

《每日郵報》報導，提姆佛列迪（Tim Friede）僅有高中學歷，但因為對蛇毒情有獨鍾，他自學了艱深的免疫學和分子生物學。17年來不斷鑽研自體免疫理論，以自己為實驗品，經由毒蛇一次次的狂咬，希望能研發出革命性的疫苗。

一段影片中，佛列迪讓劇毒的黑色曼巴蛇（Black Mamba）狠咬4口，通常被黑曼巴蛇咬傷，會在15分鐘內毒發身亡，但佛列迪傷口流血，卻安然無事。

佛列迪的實驗具有爭議，他的狂熱也使他失去婚姻，2016年與他結縭20年的妻子，無法再忍受他對蛇毒的癡迷而提出離婚。

但「蝴蝶科學公司」（Butterfly Sciences）的創始人兼首席科學家漢利博士（Dr Brian Hanley）非常欣賞佛列迪對科學的貢獻，他以公司的資源，幫助佛列迪研發蛇毒疫苗，也尋找計畫投資人。

漢利博士表示：「佛列迪的毒液抗體有著非常高的水準，我們曾測試過，他全身的抗體是正常的兩倍，這非常不容易。」

佛列迪表示，他希望一次次被蛇咬的痛苦，能換得疫苗研發成功，阻止每年遭蛇咬傷的死亡事件，曾經一年高達9萬千人死於毒蛇攻擊。

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