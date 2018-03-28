強碰遼寧號？ 美核動力航母「羅斯福號」接近南海中

核動力航母羅斯福號，已離開第五艦隊防區，進入印度洋上的第七艦隊防區，意味著羅斯福號已航行到了印度洋東部，未來可能駛入南海。（法新社）

2018-03-28 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕上週才穿越台灣海峽的中國航空母艦遼寧號，傳出與40艘中國海軍艦艇在南海舉行大型軍事演習，這是中航母遼寧號首次參與軍演消息，而美軍核子動力航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN-71），也進入印度洋東部，近日有可能也駛入南海。

據《美國海軍學院新聞網》報導，在中東地區完成為期4個月部署的核動力航母羅斯福號，已離開第五艦隊防區，進入印度洋上的第七艦隊防區，意味著羅斯福號已航行到了印度洋東部；在第五艦隊部署期間，羅斯福號創下了同時派遣戰機，參加在阿富汗和伊拉克、敘利亞兩面作戰，是第一艘能在單日內同時參加兩個相隔甚遠戰區作戰的航空母艦。

美國海軍並未透露羅斯福號接下來的去向，預測羅斯福號進入印度洋後，可能直接進入南海，隨後返回聖地牙哥的母港進行修整。

由於衛星畫面顯示中國航母遼寧號挾40艘中國軍艦在南海舉行大規模海軍演習，美國航母戰鬥群，與中國航母等軍艦可能將同時出現在南海海域，引起外界關注。