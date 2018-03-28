新增正妹記者一枚 前迪士尼女星加入白宮團隊

前迪士尼女星珊珊（Caroline Sunshine）申請白宮實習順路錄取，將於白宮媒體團隊擔任助理記者。（圖擷取自Caroline Sunshine臉書）

2018-03-28 16:14

〔編譯胡志愷／綜合報導〕白宮近期人事異動頻傳，現又有變動消息傳出，不過這次不是川普解僱了誰，而是有正妹要加入團隊，前迪士尼女星珊珊（Caroline Sunshine）以實習生的身份，申請加入白宮媒體團隊，最終順利錄取，擔任助理記者一職。

根據《CNN》報導，珊珊今年22歲，過去的成名作品為《舞動青春》（Shake It Up），是迪士尼的原創影集，在劇中飾演嘉嘉（Tinka Hessenheffer）一角。大學時期她加入了美國企業研究所（American Enterprise Institute），並在模擬聯合國的學校社團中有活躍表現；另外在進入白宮前，也曾在加州共和黨（California Republican Party）等地方實習，可見其對政治的熱情。

身為一個明星，珊珊背後有著不少支持者，目前推特（Twitter）有超過500,000人追蹤，Instagram也有235,000個粉絲。珊珊並非首位跨入政治領域的迪士尼女明星，過去就有麥莉希拉（Miley Cyrus）為先例。