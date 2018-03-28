涉嫌詐騙逾3000億元 鄧小平孫女婿吳小暉今受公審

已故中國領導人鄧小平外孫女婿吳小暉，涉嫌詐騙652.48億元人民幣（約新台幣3029億元）。（路透資料照）

2018-03-28 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕已故中國領導人鄧小平外孫女婿的安邦保險集團前董事長、總經理吳小暉，涉嫌經濟犯罪被提起公訴，今（28日）上午於上海法院公審，涉嫌詐騙金額高達652.48億元人民幣（約新台幣3029億元）。

綜合媒體報導，上海市第一中級人民法院28日上午開庭審理安邦集團原董事長吳小暉涉嫌集資詐騙罪、職務侵占罪一案。此案被外界視為中國國家主席習近平在十九大後反腐敗撲向太子黨及紅色家族的第一擊，而中國政府此舉也是對在民營企業內位居要角者，向紅色權貴資本階級形成震懾作用。

起訴書指出，吳小暉在2011年控股安邦集團及安邦財險公司後，以虛假財務報表，騙財中國保監會的銷售批覆，開發投資型保險產品向社會集資。其後在銷售金額，超過保監會批准的規模後，無視規定，繼續非法集資。

截至去年1月，累計向1000多萬人銷售投資型保險產品，集資720多億元人民幣，並將部分資金轉移到自己實際控制的產業公司，用於對外投資、還債、個人揮霍等，案發實際騙取超過650億元人民幣。起訴書指控，吳小暉在擔任安邦財險副董事長後，先後指使高層管理人員，將合共100億人民幣的保費資金，轉入自己實際控制的產業公司。