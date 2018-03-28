重大突破！人體發現「新器官」 與癌症轉移有關

科學家發現的新器官「間質」，與癌細胞擴散有關。（圖擷取自CNBC）

2018-03-28 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕一份發表在今日出刊《科學報告》（Scientific Reports，Sci. Rep.）的研究報告指出，科學家在人體內發現一個重要器官「間質」，其廣泛分布在各器官周圍，與癌細胞擴散有高度關聯。

綜合外媒報導，位於人類的皮膚底下，隱藏著比皮膚更大的「新」器官－間質（Interstitium），這並非間質首度在科學家眼前露面，但過去僅被簡易判定為由大量蛋白質組成的結締組織，並未獲重視。

然而，近期有醫務人員在臨床案例發現，一名病患的膽管內竟存有與已知解剖結構不相符的新腔體，送交專業團隊研究後才赫然發現，過去被簡單判定為結締組織的間質，竟是廣佈全身，在體內互相連結且充滿液體的複雜腔室。

該篇報告將這次重大突破歸功於日益先進的醫療技術，由於過去在執行顯微分析前必須進行細胞脫水，一旦少了水份支撐，間質的腔室將呈現扁平狀，從而不被正確辨識。不過現今的醫療技術已可在避免樣本脫水的前提下進行「活檢」，終讓科學家得一窺間質的原貌。

研究團隊公布另一重大成果，即是已發現癌細胞透過間質進入淋巴系統的證據，過去科學家認為，癌細胞在脫離腫瘤後，往往透過血液或淋巴系統進行轉移，如今發現間質充滿液體，並廣泛分布在各大器官間，「可說是癌細胞的高速公路」。

在這次的報告中，科學家希望將間質歸類為人體第80個器官，因其符合器官的諸多定義。目前針對間質的相關研究已經展開，科學家希望藉此解開部分醫學謎團，包括為中醫針灸的療效提供西方醫學解釋等。