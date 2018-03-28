說好的同學會呢？ 他赴8年之約卻0人到場

日本人西平善二郎在推特上寫道，自己從小學「畢業8年了，我來到小學參加同學會，卻沒有人來」並附上自己單獨站在同學會預定地的照片，引起日本網友瘋狂轉推。（圖片擷取自西平善二郎推特）

2018-03-28 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本人西平善二郎在推特上寫道，自己從小學「畢業8年了，我來到小學參加同學會，卻沒有人來」並附上自己單獨站在同學會預定地的照片，引起日本網友瘋狂轉推。

日本網友西平善二郎24日在推特上寫道，自己從小學「畢業8年了，我來到小學參加同學會，卻沒有人來」，並附上單獨一人站在赴約地小學校的照片。西平善二郎也貼出「同學會證書」的照片，其中寫道「在2018年3月24日，於（大分市）松岡小學的樹木前，帶現金和相機辦同學會」。

西平帶著一萬元日幣（約新台幣2759元）和一台拍立得相機赴約，並在推特上說，他回到大分市「就為了拍這張照片」，卻只有他一人到場，稱自己「被出賣了8年」。但西平也在推特上感謝幫他拍下「孤單赴約照」的6年級生G君（匿名）。日媒報導，西平善二郎原本和同學相約在20歲時舉行同學會。

西平善二郎的推文貼出後，引起日本網友瘋傳與不少媒體報導，該推文目前已累積3萬多次轉推和9萬多個讚。有網友稱讚善二郎「是個認真的人」、「居然沒其他人赴約，太無恥了」、「（要赴約）不要逃跑！」。