中共18大後首例！ 強國「50億」貪官被判死刑了...

外號「呂梁教父」的張中生（圖中白髮者），因貪汙10.4億人民幣（約新台幣48.4億元）今天被判處死刑。（圖擷自網路）

2018-03-28 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國大陸貪官史上首名「10億」貪官，外號「呂梁教父」的中國山西省呂梁市前副市長張中生，今天因貪汙10.4億人民幣（約新台幣48.4億元）被判處死刑，並沒收其個人全部財産。

綜合中媒報導，山西省臨汾市中級人民法院今天針對張中生受賄、巨額財產來源不明案一審判決，以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處以沒收個人全部財產；巨額財產來源不明罪部分，判處有期徒刑8年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

臨汾市中級人民法院指出，張中生不只貪汙，在案發後尚有贓款人民幣3億元未退繳，犯罪情節特別嚴重。判決書形容，「張中生目無法紀，極其貪婪，在黨的十八大後仍不收斂、不收手，給國家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，應予依法嚴懲，法庭遂作出上述判決。」

報導指出，張中生1997年至2013年間，利用擔任山西省中陽縣縣長、中共中陽縣委書記、山西省呂梁地區行署副專員、中共呂梁市委常委、副市長等職務便利，為他人在煤炭資源整合、項目審批等事項上提供幫助，索取、非法收受他人財物，折合人民幣共計10.4億元。