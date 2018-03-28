沖縄絕品「豆腐乳」 竟遭英國人形容「味道像核廢料」

日本出版社文英堂遭人抗議，其出版的高中英語教科書中，一篇作者為英國人的文章竟評論沖繩豆腐乳的味道「像核廢料」。圖為沖繩豆腐乳。（圖片擷取自文中YouTube影片）

2018-03-28 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本出版社文英堂遭人抗議，其出版的高中英語教科書「NEW EDITION UNICORN English Communication Ⅲ」（ニュー・エディション・ユニコーン・イングリッシュ・コミュニケーションⅢ）中，一篇作者為英國人的文章竟評論沖繩豆腐乳的味道「像核廢料」。

《沖繩時報》今（28）報導，出版社文英堂的高中英語教科書「NEW EDITION UNICORN English Communication Ⅲ」中，一篇英人訪問沖繩大宜味村的遊記遭到日本人抗議。

文章作者說，他不知道沖繩名產豆腐乳的食用方式，在一口吃下豆腐乳後形容豆腐乳的味道像「藍紋起司和核廢料的混合」。作者也提到，食用豆腐乳有降低膽固醇的功效，但高膽固醇的人很可能不愛吃豆腐乳。然而作者說，自己大致上對大宜味村的食物贊不絕口，也很尊敬長壽的村民。

發酵學者、熟知沖繩飲食文化的東京農業大學名譽教授小泉武夫評論該文表示，「豆腐乳是從琉球王朝時代，傳承至今的世界知名絕品，不要輕忽飲食文化的差異，也不要輕易傳播歪曲的資訊」。文英堂回應，該篇文章的作者沒有惡意，只是用幽默的方式形容豆腐乳，出版社內部會再針對該文做檢討。