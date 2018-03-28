海尼根廣告標「有時越淡越好」黑人歌手轟：種族歧視

知名啤酒公司「海尼根」一部最新的淡啤酒廣告涉及種族歧視？一句「有時越淡越好」引發網友論戰。（圖擷自YouTube）

2018-03-28 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕知名啤酒公司「海尼根」一部最新的淡啤酒廣告涉及種族歧視？曾獲葛萊美獎的黑人饒舌歌手勸世（Chance the Rapper）在推特上批評海尼根最新的廣告種族歧視，引發網友正反論戰，最後海尼根決定將廣告下架。

啤酒公司海尼根最近推出一段30秒的淡啤酒廣告，一個酒保看到遠方有一位白人正妹，打算把一瓶海尼根啤酒滑到她的面前，這瓶啤酒陸續滑過了一名黑人女性、一名黑人男子，再經過一名黑人女性後，才滑到了白人正妹的面前，隨後廣告打上了「有時候，越淡越好」（Sometimes,Lighter is Better）的字幕。

這部廣告因那瓶淡啤酒的路徑由「深到淺」而變得複雜，另外淡啤酒的「淡」（light）這詞，也有指人膚色淺之意，曾獲葛萊美獎的黑人饒舌歌手勸世率先跳出來痛批，他在推特上表示「有公司為了吸引注目，故意拍出帶有種族歧視的廣告，我被這種行為釣到好像順了他們的意，但我還是不得不說這句『有時候，越淡越好』根本是種族主義展現。」

這廣告在網路上引發網友論戰，有人忿忿不平地批評：「這絕對就是種族歧視」揚言抵制海尼根，但也有網友表示這是「莫須有」，酸很多人看到黑影就開槍，有黑人網友表示，這只是一部啤酒廣告，裡面有各種膚色的人，他看了也不會覺得不舒服，不認為海尼根會故意觸及種族歧視這個敏感問題。

儘管網友正反意見不一，但海尼根仍決定將這部廣告全面下架，發言人出面公開道歉：「雖然我們覺得廣告說的就是海尼根啤酒，但我們沒有注意到它還有其他含意，我們會記取教訓，以後避免未來再次發生爭議。」

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