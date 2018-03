抗議政府大學改革 法國學生遭黑衣人毆打驅離

2018-03-28 11:25

〔即時新聞/綜合報導〕法國南部蒙比利埃大學(Montpellier university)學生近日抗議法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)推動的大學改革,但傳出學生群眾遭蒙面人闖入毆打,迫使抗議解散。

《衛報》報導,法國蒙比利埃大學學生22日在校中講堂,抗議政府企圖縮限大學入學門檻,但有一群戴頭套的黑衣人士持木棒闖講堂入毆打學生,驅散抗議群眾。現場有學生遭嚴重打傷,也有學生表示,黑衣人自稱持有電擊槍。

當地警方已對黑衣人士團體進行調查,以確定施暴者身份。蒙彼利埃大學校長奧歇(PhilippeAugé)表示,蒙面襲擊事件「令人震驚」,並形容這是「極端暴力事件」。里爾(Lille)地區的學生今(23)則要求全國舉行示威遊行,抗議馬克宏的大學改革,以及學生遭暴力對待。

法國所有通過高中生畢業會考的學生,都有權進入其家鄉的大學,導致法律和心理學等熱門科系人數嚴重超額,使大學以抽籤方式選擇入學學生。馬克宏則希望廢止抽籤措施,使有人數壓力的大學可優先選擇優秀學生入學。

Le doyen de la faculté de droit et de science politique a envoyé sa milice fasciste afin de déloger les lycéen-ne-s et étudiant-e-s mobilisé-e-s contre le Plan Étudiants et son monde qui occupaient PACIFIQUEMENT un amphi.

Mattraque, taser, des étudiants sont bléssés pic.twitter.com/eWYMnQ2W2k