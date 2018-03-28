抗議政府大學改革 法國學生遭黑衣人毆打驅離

2018-03-28 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕法國南部蒙比利埃大學（Montpellier university）學生近日抗議法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推動的大學改革，但傳出學生群眾遭蒙面人闖入毆打，迫使抗議解散。

《衛報》報導，法國蒙比利埃大學學生22日在校中講堂，抗議政府企圖縮限大學入學門檻，但有一群戴頭套的黑衣人士持木棒闖講堂入毆打學生，驅散抗議群眾。現場有學生遭嚴重打傷，也有學生表示，黑衣人自稱持有電擊槍。

當地警方已對黑衣人士團體進行調查，以確定施暴者身份。蒙彼利埃大學校長奧歇（PhilippeAugé）表示，蒙面襲擊事件「令人震驚」，並形容這是「極端暴力事件」。里爾（Lille）地區的學生今（23）則要求全國舉行示威遊行，抗議馬克宏的大學改革，以及學生遭暴力對待。

法國所有通過高中生畢業會考的學生，都有權進入其家鄉的大學，導致法律和心理學等熱門科系人數嚴重超額，使大學以抽籤方式選擇入學學生。馬克宏則希望廢止抽籤措施，使有人數壓力的大學可優先選擇優秀學生入學。