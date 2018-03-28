臉書個資外洩風暴 英美議會紛要求札克柏格出面作證

臉書創辦人兼執行長札克柏格陷個資外洩風暴，英美議會紛紛要求其出面作證。（美聯社）

2018-03-28 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體巨擘臉書（Facebook）近期爆出個資外洩醜聞，創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）也公開道歉，他面臨英美政府的傳喚，英國議會要求札克柏格出面作證，但其拒絕出面，改派兩名高層前往作證。

綜合外媒報導，臉書爆發5000萬用戶個資遭政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」擅用的醜聞，20日英國議會要求札克柏格在一週內回答有關「劍橋分析」事務的相關問題，英國文化、傳媒及體育部（DCMS）發函給札克柏格，要求其在議會作證，但札克柏格拒絕前往英國，改派臉書高層出面。

臉書聲明指出，首席技術官斯科洛普夫（Mike Schroepfer）與首席產品官考克斯（Chris Cox）將替代札克柏格，代表臉書到英國議會，稱他們可以直接向札克柏格報告，是臉書15年來的決策圈的一份子，可以「很好地」回答議會的質疑。

雖然躲得了英國議會，但是札克柏格恐躲不過美國國會，美國參議院司法委員會26日要求札克柏格出席4月10日舉行的數據隱私聽證會，儘管札克柏格還未正式回應，但有知情人士指出，他將不得不出席在美國國會上的聽證會。