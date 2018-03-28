金正恩關鍵時刻訪北京 法媒：企圖離間中美關係

北韓領導人金正恩閃電訪問中國的消息，受到中國和北韓官方證實，金正恩還在期間與中國國家主席習近平會晤（美聯社）

2018-03-28 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩閃電訪問中國的消息，中國和北韓官方已經證實，金正恩還在期間與中國國家主席習近平會晤。法國媒體分析，金正恩在與美國總統川普會面前，先找上昔日盟友中國做靠山，另一方面金正恩想要藉此在中國和美國之間挑撥離間，讓北韓處於有利位置。

《法國國際廣播電台》報導引述法國多家媒體看法。法國地方報刊《道芬自由報》指出，金正恩和川普將在5月會晤，這讓北京似乎被邊緣化了，而金正恩在26日到訪中國，顯然讓中國置身於外交博弈的中心。

《世界報》認為，金正恩到訪北京的時間，選取的可是一個關鍵時刻。美國智庫「史汀生中心」（Stimson Center）東亞項目高級研究員孫韻（Yun Sun）分析，金正恩的爺爺金日成就曾經在北京和莫斯科之間玩把戲，現在金正恩又開始在北京和華盛頓之間玩對立，北韓將自己放在樞紐的位置，以便選擇和哪一方談判。孫韻說，中國自從在核武問題上被邊緣化後，與北韓關係增溫只會感到幸福，因為這將允許中國在北韓問題的談判桌上重新找回重要位置。

卡內基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Center）研究員趙通分析，近十幾年來，中國和北韓之間發生了重大變化，在北韓人眼中，中國背叛了北韓，因為他們認為北韓幫助中國抵禦美國，中國不應該和北韓反目，而是應該感謝。