反效果？歐美對俄外交官驅逐戰 專家：普廷鐵粉會更死忠

《華盛頓郵報》認為，各國驅逐俄羅斯外交官，讓普廷提升在俄國民族主義者心目中的形象，等於是讓鐵粉「更死忠」。（美聯社）

2018-03-28 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯間諜毒殺案，不只是俄國與英國的外交官驅逐戰，其他許多歐美國家也紛紛加入了驅逐戰的行列。對此《華盛頓郵報》認為，驅逐戰讓俄羅斯總統普廷樂不可支，因為這能提升普廷在俄國民族主義者心目中的形象，等於是讓鐵粉「更死忠」。

《華郵》報導指出，西方各國對俄羅斯的驅逐行動，很可能正中普廷下懷，由於普廷執政的正當性來自他對抗西方國家的能耐，這件事不僅巧妙轉移了俄國人民對貪腐的不滿，反而還強化了「普廷有膽識對抗西方」的印象，有效拉抬了普廷的支持率。

前美國駐俄國大使麥克福爾（Michael McFaul）則認為，西方國家紛紛加入驅逐俄國外交官行列，證實了「普廷2012年以來一直宣傳的：美國對俄國有敵意」。另有俄國記者也認為，「西方國家驅逐俄國外交官，會讓普廷的擁護者更支持他。」

報導指出，事實上俄國的國力不比過去，且普廷的權力也不如想像中穩固，目前俄國民眾對國家貪腐的問題相當失望，相信普廷能肅貪的民眾也越來越少，現在把焦點轉移到驅逐戰，可能正中普廷下懷。