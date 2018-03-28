國際研究：孩子剖腹產 得糖尿病機率多2.5倍

2018-03-28 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕1項來自澳洲、荷蘭、愛爾蘭與英國大學之間的聯合研究發現，剖腹產出生的胎兒面臨到的健康狀況，會比自然產的胎兒還要多，得到糖尿病或肥胖症的機率也高出250％。

根據《每日郵報》報導，雪梨大學（University of Sydney）、西雪梨大學（Western Sydney University）、格羅寧根大學醫學中心（University Medical Center Groningen）、福林德斯大學（Flinders University）、中央蘭開夏大學（UCLAN）與科克大學（University College Cork）研究團隊，分析了50萬名婦女及其子女的健康數據，樣本均為2000年至2008年間美國新南威爾斯州的新生兒，研究孩子滿月至5歲的健康狀況。

被研究的婦女則要符合研究條件，例如年紀介在20歲至35歲、在懷孕37週至41週生產。研究首先發現，剖腹產的嬰兒出生頭30天容易出現失溫，且未來發生代謝紊亂等疾病（糖尿病、肥胖症）的可能性比自然產的嬰兒多出2.5倍，研究得出的結論為，「自然產的孩子們在短期、長期的健康問題，會比剖腹產的嬰兒要來得少」。

西雪梨大學護理學院的教授漢娜（Hannah Dahlen）指出，嬰孩出生時被進行醫療干預，錯過吸收陰道裡的益菌，健康出問題的機率顯著增加；格羅寧根大學醫學中心教授流行病學家莉莉安（Lillian Peters）則說，我們將進行更長時間的隨訪研究，對象包括超過5歲、健康狀況不佳的兒童，希望能夠進一步發展研究成果。