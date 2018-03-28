陪洗澡的黃色小鴨切開來超髒... 研究：內部滿是細菌

2018-03-28 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕浴室玩具黃色小鴨是不少人童年的回憶，但一群瑞士和美國的科學家研究發現，這種泡在浴缸的黃色小鴨和其他柔性塑膠玩具，是細菌滋生的溫床！

《法新社》報導，根據瑞士政府週二（27日）公布的聯合研究報告，任何泡在洗澡水的塑膠玩具，為細菌和真菌的生長提供了理想環境，「研究員在這些軟性玩具內部發現細菌和真菌密集增長，當孩子擠壓玩具時，通常會擠出一種混濁的液體。」

來自瑞士聯邦水科學和技術研究所（EAWAG）、瑞士聯邦理工學院（Swiss Federal Polytechnic School）和美國伊利諾大學的研究員發現，微生物生長不僅受到塑膠材料影響，也受到洗澡者行為的影響。

當研究員切開玩具後，發現內部表面每平方公分有500萬至7500萬個細胞。報告指出，研究中的所有玩具，有80％被檢測出有潛在的致病菌，包括軍團菌（Legionella）和綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），這些病菌通常會在醫院感染到。

研究指出，主要問題在於溫熱洗澡水進入這些由品質較低的聚合物製成玩具內部後，玩具會釋放出有機碳化合物，成為菌群滋生的營養物質。

孩子們通常喜歡擠出玩具內部的水噴向他人，微生物學家哈梅斯（Frederik Hammes）指出，這可能導致眼、耳，甚至胃腸道感染！