影片曝光！男性愛機器人會講笑話逗女生開心

機器人亨利擁有六塊肌身材,售價8000英鎊(約新台幣32.8萬元)。(圖截自abyssrealdoll IG)

2018-03-27 23:35

〔即時新聞/綜合報導〕由美國成人機器人公司Realbotix打造出的男性性愛機器人「亨利」(Henry),他不僅外表擁有六塊肌、身高180公分,連甜言蜜語也會說,但近期這家機器人公司的IG釋出互動影片,原來亨利也會講笑話。

3月16日、17日,Realbotix公司釋出與亨利互動的影片,他說著英國腔的英語,「很高興跟你見面。」「我的2名製造者來自巴西。」,其中他甚至被要求講笑話,他講起一個美式笑話,「如果一朵雲發癢、起紅疹的話,它會怎麼做(What does a cloud with an itchy rash do)?」、「找距離最近的摩天大樓(Find the nearest skyscraper)」

性愛機器人除了外表激似真人,內建功能也越來越多元。亨利具有表情變化也會眨眼,透過智慧手機App就能簡單操作,內建浪漫的情詩、歌詞與對話。Realbotix公司負責人麥穆倫(Matt McMullen)表示,女人和男人一樣會感到寂寞,亨利不只有性愛功能,重點是能夠「陪伴」。

相關連結