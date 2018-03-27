影片曝光！男性愛機器人會講笑話逗女生開心

機器人亨利擁有六塊肌身材，售價8000英鎊（約新台幣32.8萬元）。（圖截自abyssrealdoll IG）

2018-03-27 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕由美國成人機器人公司Realbotix打造出的男性性愛機器人「亨利」（Henry），他不僅外表擁有六塊肌、身高180公分，連甜言蜜語也會說，但近期這家機器人公司的IG釋出互動影片，原來亨利也會講笑話。

3月16日、17日，Realbotix公司釋出與亨利互動的影片，他說著英國腔的英語，「很高興跟你見面。」「我的2名製造者來自巴西。」，其中他甚至被要求講笑話，他講起一個美式笑話，「如果一朵雲發癢、起紅疹的話，它會怎麼做（What does a cloud with an itchy rash do）？」、「找距離最近的摩天大樓（Find the nearest skyscraper）」

性愛機器人除了外表激似真人，內建功能也越來越多元。亨利具有表情變化也會眨眼，透過智慧手機App就能簡單操作，內建浪漫的情詩、歌詞與對話。Realbotix公司負責人麥穆倫（Matt McMullen）表示，女人和男人一樣會感到寂寞，亨利不只有性愛功能，重點是能夠「陪伴」。

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