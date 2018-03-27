持綠卡為美軍作戰 他罹「創傷後壓力症候群」染毒遭驅逐

2018-03-27 23:09

〔編譯羅綺／綜合報導〕現年39歲的裴瑞斯（Miguel Perez）是墨西哥移民，8歲時隨著家人搬到美國，11歲獲得綠卡。2001年加入美國陸軍，曾兩度被派到阿富汗戰場，後來因創傷後壓力症候群（PTSD）而開始吸毒。2008年因毒品交易被美國撤銷綠卡，遭美國移民及海關執法局（ICE）驅逐出境。

上週五（23日）裴瑞斯被ICE押送到德州邊境，將他交給墨西哥政府。裴瑞斯向CNN記者說：「當我下飛機時，到了一個看起來像辦公室的地方，身後的門快速的關上，我不知道已經跨過進入另一邊的橋梁。他們告訴我一切都結束了，雖然我是自由的，但卻不快樂。」

被驅逐出境之前，裴瑞斯曾訴請留在美國，但卻因毒品交易重罪遭ICE駁回，連伊利諾州長也拒絕給予特赦。但伊利諾伊州參議員達克沃夫（Tammy Duckworth）和多名支持者都認為，裴瑞斯曾為美國上戰場，應有權留在美國，獲得公民身分，並取得PTSD的治療藥物。

裴瑞斯遭驅逐出境後，達克沃夫說：「這是一個悲慘的案例，當國家移民政策的基礎建立在仇恨上，而非理性。驅逐曾冒生命危險為國家奮戰的退伍軍人，是很可悲的做法。裴瑞斯至少應能依法尋求救濟，不應祕密地把他趕走。」他要求國土安全部長尼爾森（Nelson）停止驅逐裴瑞斯，並親自審查這個案子，可惜仍無收到回訊。

裴瑞斯的父母說，兒子被驅逐出境，讓他們心碎，但仍會努力讓他返回美國，好讓一家團圓。裴瑞斯的父親甚至氣憤地說：「我兒子去前線作戰，保衛那些現在把他像垃圾一樣扔出去的人。」裴瑞斯的父母和妹妹都已入美國籍，他也有兩名在美國出生的孩子，如今他被遣送墨西哥，一家人被拆散兩地。

裴瑞斯於2001年加入美國陸軍，2002和2003年被派往阿富汗，並出現嚴重的創傷後壓力症候群，2004年被解除軍職。裴瑞斯說，在阿富汗看到和經歷的事情，使他的生活離開了常軌，導致他大量飲酒、吸毒來麻醉自己。「第二次上戰場後，我需要更多的酒精，而且開始嘗試一些藥物」但是當我回到家時，毒癮就開始發作了。」

2008年11月26日，裴瑞斯把4.4磅古柯鹼交給便衣調查人員而被捕，2010年被定罪，獲判15年徒刑且被綠卡撤銷，當ICE開始執行驅逐出境程序時，他已服滿一半刑期。ICE表示，涉及美國退伍軍人的案子都經過仔細審查，任何驅逐行動經過首席律師評估，並獲高級領導階層批准。

裴瑞斯告訴CNN，他擔心墨西哥販毒集團會因為他的戰鬥經驗而試圖招募他，如果他不合作，他們會殺了他。「如果他們要判我死亡，那麼為什麼我要死在一個我不認為是家的地方呢？」

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