遼寧號航母南海軍演 逾40艦大規模秀實力

2018-03-27 22:44

〔中央社〕路透社根據衛星畫面獨家報導，中國本週出動至少40艘海軍艦艇與遼寧號航空母艦，在海南島外的南海區域以行列編隊航行，大秀軍事實力。

這些衛星畫面由星球實驗室公司（Planet Labs Inc）提供，證實中國的遼寧號航母編隊確實已進入南海重要貿易航道；解放軍海軍先前表示，這是例行年度演習中實戰演練的一部分。

根據台灣國防部，遼寧號航母編隊上週才穿越台灣海峽。

路透社報導，這些攝於昨天的衛星畫面顯示，至少有40艘艦艇與潛艦在遼寧號航母兩側航行；解放軍海軍力量日益壯大，部分分析家指出，這齣海軍實力展演規模大得異常。

這支艦隊呈行列編隊航行，比起硬性軍事操演，更適合視覺宣傳。根據衛星畫面，艦隊看來是以潛艦領頭，戰機高踞上空。

加州蒙特瑞國際研究學院（Monterey Institute for International Studies）國防專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示，這些衛星畫面首度證實遼寧號加入這場軍演。

他說：「那是令人難以置信的畫面。這對我來說是大新聞，證實那艘航母的確有參與演習。」

遼寧號先前曾在海南島以南無爭議訓練水域的演習中亮相，但區域與國際強權眼見北京日益壯大的軍事力量，無不密切關注中國年度軍演。

目前還不清楚艦隊的航行目的地，或任務持續時間，中國國防部也未及時回應路透社的傳真置評要求。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）國防專家許瑞麟（Collin Koh）表示，這些調度的規模與範圍極大，非比尋常。

他說：「從畫面來看，他們似乎很熱中展示，南海艦隊的艦艇有能力定期與北方大連的航母戰鬥群會合。」

「他們看來想展現跨艦隊的協作能力，（中國）海軍在這方面悄悄花功夫一段時間了。」