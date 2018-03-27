擔憂國安威脅 美FCC提案加強封殺華為

2018-03-27 22:00

〔中央社〕美國聯邦傳播委員會（FCC）今天提案設立更高障礙，限制中國華為技術有限公司和中興通訊進入美國市場，這是華盛頓當局擔心外國電信供應商間諜活動的最新抗衡舉措。

彭博（Bloomberg News）報導，美國聯邦傳播委員會主席裴伊（Ajit Pai）提議，限制鄉村地區無線網路服務計畫的補貼資金，避免這些補貼資金被用來購買對美國國家安全構成風險業者的設備或服務。

美國國會去年底立法禁止國防部購買華為（Huawei Technologies）、中興通訊（ZTE Corp）和俄國公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）的產品，且聯邦傳播委員會的官員可以將這分名單當作參考範本。

裴伊今天在沒有提到華為的新聞稿中表示：「一些通訊設備供應商對國家安全的威脅，是美國兩大黨所關注的問題。」

他還指出：「在我們的網路路由器、交換器和幾乎任何其他類型的電信設備中，植入隱藏的『後門』將提供康莊大道給懷有惡意政府，進行傳輸病毒、發動阻斷服務攻擊、竊取資料等。」

華為是最大網路設備製造商之一，儘管先前已有禁令阻止美國4大主要無線網路營運商使用華為的設備。但直到美國眾議院情報委員會於2012年舉證指出這些公司構成安全風險後，華為和中興通訊才一起被列入黑名單。