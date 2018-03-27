7000叛軍撤離 敘政府軍幾近掌控古塔

原先占領哈拉斯塔（Harasta）的叛軍，在與俄國達成協議後，從上週四開始離開東古塔區。據統計，今日有多達7000人平安撤出。（美聯社）

2018-03-27 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞東古塔區（Eastern Ghouta）從上月18日開始，便遭敘國與俄國聯軍空襲。叛軍在近日與俄國達成協議，並從上週四（22日）起逐漸撤出東古塔區。俄國官媒與戰爭監控機構表示，今（27）日有多達7000人撤出該區。

根據《路透》報導，叛軍在與俄國達成協議後，接受了能讓他們與其家人安全撤離的通道。一個至少包含100台巴士的車隊，在當地時間凌晨3點離開東古塔區。車上的乘客包含叛軍、叛軍的家人，以及受困在孤立地區埃爾賓（Arbin）的平民。

敘利亞人權瞭望台組織表示，撤出的人員大多為叛軍戰士，以及其家屬。

俄國《塔斯社》（TASS）表示，有將近6800名叛軍與其家屬，從東古塔區遷移至敘國西北部的伊德利卜省（Idlib）。叛軍移往該區域的人數，近3天也來到1萬3190人。

人權瞭望台指出，敘利亞政府軍在本次軍事行動中，將東古塔區分裂為3個區塊；但政府軍也殺了多達1600人。

目前僅剩叛軍掌控的度瑪鎮（Douma）尚未投降，該區也有成千上萬的平民受到保護。俄國雖正在與其叛軍交涉，但叛軍公開拒絕了往西北遷移的提議，並指這項提議是「強迫遷移」。