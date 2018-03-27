加泰前主席遭拘留 獨派民眾癱瘓交通被警抬離

西班牙當局出動警力驅離抗議民眾，再度爆發警民衝突。（歐新社）

2018-03-27 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕加泰隆尼亞獨立運動在西班牙持續延燒，25日加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）遭德國警方逮捕，引發大批加泰獨派人士上街抗議，持續至今已超過48小時，聯合國也在26日確認已經收到普伊格蒙特對西班牙政府剝削人權的投訴。

綜合媒體報導，聯合國發言人格龍涅維（Julia Gronnevet）26日表示，他們已經收到普伊格蒙特於本月2日向聯合國人權事務委員會提出的投訴，但由於此案被列為機密，他無法透露更多細節，僅表示此案下一步的程序，是等待西班牙當局在6個月內做出回應。

普伊格蒙特於25日在逃回比利時途中被德國警方逮捕，但德國警方尚未決定是否要將普伊格蒙特引渡回西班牙，根據德國法律，德國政府通常會在60日內做出決定，因此德國檢察官辦公室指出，他們可能不會在復活節假期（4月1日）前做出決定。

自25日普伊格蒙特被捕消息傳出後，加泰隆尼亞獨派人士就開始上街遊行，要求釋放普伊格蒙特，持續至今日，抗議者佔領了加泰隆尼亞的主要幹道，造成加泰隆尼亞數個地區的交通混亂，西班牙當局也出動警力驅離、抬走抗議民眾，再度爆發警民衝突。