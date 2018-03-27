曼德拉「金手」歷經波折 以價值3億的比特幣達成交易

諾貝爾和平獎得主、南非已故前總統曼德拉（Nelson Mandela）的「金手」，在歷經波折後終於找到買家。（圖取自《彭博》）

2018-03-27 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主、南非已故前總統曼德拉（Nelson Mandela）的「金手」，在歷經波折後終於找到買家，以價值1000萬美元（約3億新台幣）的比特幣達成交易。

《彭博》報導，加拿大亞伯達省（Alberta）的商人鄧肯（Malcolm Duncan）來自南非，他於2007年試圖出售這套黃金鑄件，包括掌印、手掌模型和拳頭模型等，但因有關來源爭議和慈善捐款等問題而流產。但這次他有了一個不尋常的買家。

「金手」的買家是加拿大安大略省的一家虛擬貨幣公司Arbitrade，董事長舒茲曼（Len Schutzman）說，公司的主要賣點，在於用一定比例的物理金屬（包括黃金）來支持其所有的虛擬貨幣。

儘管舒茲曼表示想購買金條或金幣，而不是藝術品，但曼德拉「金手」似乎符合他的要求。這套「金手」重達9公斤，他說，黃金的價值只是藝術品購買價格的一小部分，其真正的價值在於宣傳。

自曼德拉被釋放後，數千件帶有他名字的藝術品流入市場，引發一連串的盜版等醜聞，後來曼德拉親自下令摧毀這些作品。據悉，僅剩這套「金手」逃過被銷毀的命運。