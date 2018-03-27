日本陸自大規模改組 日媒分析：為謀求生路

即便日本陸上自衛隊進行大規模編制改組，《共同社》分析指出，陸自仍面臨相當嚴峻的處境。（路透）

2018-03-27 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕成立於1954年，日本路上自衛隊在今（27）日進行成立以來，最大規模的編制改組。日本防衛省除了啟動統管陸上自衛隊的「陸上總隊」，還成立了負責奪島任務、作戰的「水陸機動團」。即便這次改組看似「謀求生路」，陸自仍面臨影響力不足、日漸式微的隱憂。

據悉，日本陸自本次編制改組的目的，主要是為了靈活面對西南諸島的防衛，以及因應大規模災害等情況。此外，改組也是為了針對，頻頻進入尖閣群島（釣魚台群島）相關海域的中國軍艦。

《共同社》分析，日本海上、空中自衛隊，目前已實現護衛艦、潛艇、戰機等運用一體化，唯獨陸自還分為5個方面對分別運用。本次編制改組成立陸上總隊，有望使部隊間的協調，甚至與美軍的協調變得更為迅速。

報導指出，日本陸自所處環境，仍面臨嚴峻的挑戰。陸自先前的主要任務，為防止蘇聯入侵，如今可能性降低，陸自的坦克等裝備被大幅削減，先前參加南蘇丹聯合國維和行動（PKO）的部隊也已撤回，讓陸自在海外活動的部隊數量為零。

加上近日國際發展，使海空自衛隊的任務日益增多，例如面對北韓的彈道導彈，以及中國軍機不時侵擾，都壓縮到日本陸自的重要性。

日本將在今年年底對《防衛計劃大綱》進行修改，制定從2019年度起5年防衛裝備數量和經費的《中期防衛力整備計畫》。有陸自幹部焦慮的說：「陸自受關注的，只有災害派遣。大家以為陸自平時只是訓練，海空自衛隊也投來嚴厲目光。如果不能擴大任務範圍，就會日漸式微。」