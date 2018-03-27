無人機亂入！ 278乘客紐航降落險撞上…

紐西蘭航空今天說，週日一架搭載了278人的客機降落奧克蘭機場時，離客機僅5公尺處突然出現一架無人機，險些釀成大禍。紐航呼籲應加強立法，要求判無人機操作員入獄。（美聯社）

2018-03-27 20:15

〔編譯羅綺／綜合報導〕紐西蘭航空今（27）日指出，25日一架載了278人的客機從東京起飛，降落奧克蘭機場（Auckland Airport）時，離客機僅5公尺處突然出現一架無人機，距離之近，險些釀成大禍。紐航呼籲應加強立法，要求將無人機操作員處抓去關！

這班編號NZ92的波音777客機，在奧克蘭機場的下降途中，機師赫然發現一架無人機朝客機的方向飛來，雙方僅距離5公尺，迴避不及，幸好最後客機安全落地。紐航機組人員一度擔心無人機會被吸入客機引擎，釀成巨禍，所幸一切無恙。

紐航營運長摩根（David Morgan）表示：「現在是時候，該好好教育魯莽的無人機操作員，以保障飛機上的旅客及機組員的安全。」他呼籲加重處罰，並要求教育所有無人機操作員。

紐航說，這是本月第2起受無人機影響的案例：3月6日一架無人機出現在奧克蘭機場航線內，導致機場內的所有航班都停滯30分鐘。

紐西蘭民航局支持紐航的呼籲，並在研擬無人機的管理條例。民航主管哈里斯（Graeme Harris）也批評道：「任何人都不應擅自在機場附近或飛機航道上操作無人機，這是不負責任且高度愚蠢的行為。」

根據現行法規，違反航空規定的無人機操作員最高得處5000紐元罰款（約新台幣10萬6000元）。