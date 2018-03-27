俄商場大火64死 千人抗議質疑當局隱瞞災情

上千名民眾今（27）日在克麥羅沃政府大樓外聚集抗議，要求全面徹查火災事件，也有不少民眾質疑當局隱瞞真正的災害規模。（法新社）

2018-03-27 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克麥羅沃（Kemerovo）一間大型購物商場「冬櫻花購物中心」（Winter Cherry）25日發生大火，造成至少64人死亡，包括41名兒童。上千名民眾今（27）日聚集抗議，要求政府全面徹查，有不少人質疑當局隱瞞真正災害規模。

綜合外媒報導，數百至上千名俄國民眾週二在克麥羅沃政府大樓外聚集抗議，要求當局全面徹查、要求官員為這起消防安全疏失導致的悲劇下台負責。當局目前尚未發現失火原因，但俄國調查委員會指出，商場有「嚴重違規行為」。

有不少抗議民眾質疑當局隱瞞災情，妻子、妹妹和3個女兒都在大火中身亡的沃斯特科里夫（Igor Vostrikov）稱，受害者家屬認為死亡人數遠高於公布的數字，因為整個電影院都被燒毀了，「我們需要正義」。

沃斯特科里夫告訴當地電視台，他的家人因被鎖在電影院而死，「他們打電話來求助，『我們被鎖住了，快要窒息了』，但沒有人伸出援手，因為火災發生時，大家都急於逃難。」現場有民眾高舉標語，「到底有多少受害者？」、「誰真的有罪？」等。

俄國總統普廷（Vladimir Putin）今日也到克麥羅沃視察，痛斥這是「人禍」，並宣布28日舉國哀悼。克麥羅沃政府表示，將在3天內完成遺體辨識工作。目前已有25具遺體已確認身分，包括13名兒童。