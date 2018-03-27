澳洲研發珊瑚救星 超薄遮陽膜防白化

今日澳大利亞大堡礁基金會宣布，研發出一種可分解的「遮陽膜」，可有效阻擋約30％的陽光照射，避免珊瑚白化現象。（法新社）

2018-03-27 20:07

〔編譯羅綺／綜合報導〕今（27）日澳大利亞大堡礁基金會發表聲明宣布，研究人員研發出一種可分解的超薄膜，可有效過濾太陽輻射，避免珊瑚白化現象。

由大堡礁基金會（Great Barrier Reef Foundation）、墨爾本大學（The University of Melbourne）、澳洲海洋科學研究所（Australian Institute of Marine Biology）等機構，共同研發出了這種「遮陽膜」，由碳酸鈣製成，可完全被微生物分解，不會對海洋造成汙染；其厚度比人髮薄約5萬倍，會漂浮在海面上，可為水下的珊瑚阻擋約30％的陽光照射。

法新社報導，受氣候變遷影響，海水溫度逐漸升高，被被列入世界遺產的澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）近年來發生大規模珊瑚白化現象。如今成功研發出可以拯救珊瑚白化的「遮陽膜」，讓研究人員相當興奮。

大堡礁基金會執行董事馬斯登（Anna Marsden）表示：「研究人員在7種不同類型的珊瑚上測試，發現這層薄膜能對大多數珊瑚發揮保護作用，降低白化速度。此外，遮陽膜會緊貼在水面上，而非直接覆蓋在珊瑚上，不會對珊瑚造成傷害，且能有效阻隔約30％的陽光照射。」

參與「遮陽膜」研發的人員遍布各領域，有化學工程師、高分子材料專家、海洋生態學家以及珊瑚領域專家，是一次跨學科的生態保護研究成功的案例。

馬斯登指出：「這項計畫始於減少陽光照射珊瑚的構想。有了遮陽膜我們可以避免珊瑚受到壓力，避免它走向白化。」

研究人員也指出，目前「遮陽膜」還無法大面積使用，但可以小範圍保護較珍貴的珊瑚種類，或優先保護白化風險較高的區域。