逃過納粹屠殺、逃不過仇恨犯罪 法85歲猶太老婦遭殺害

2018-03-27 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕逃得過二戰納粹大屠殺，卻逃不過反猶太仇恨。法國一名85歲的猶太老婦諾爾（Mireille Knoll），本月23日晚上在獨居的住宅中遭人刺殺，兇手不但刺了諾爾11刀，更將她的屍體燒毀。法國檢方認為，該起案件是一起「反猶太」的攻擊。

綜合外媒報導，1942年7月，法國傀儡政府接到納粹的命令，要求逮捕、拘禁1萬3000名住在巴黎的猶太人，並將這些猶太人送往波蘭的奧斯威辛集中營（Auschwitz）。當時年僅10歲的諾爾，因與母親持有巴西護照，順利在緊急時刻逃往匈牙利，躲過一劫。據悉，這場迫害行動的生還者不到100人。

但諾爾仍逃不過仇恨犯罪。諾爾被發現，於本月23日晚上遭人刺死於家中。兇手在諾爾身上留下多達11道刀傷，更在她死後，放火將其屍體燒毀。調查人員在上週日（25日）表示，對兇手的犯罪動機，「不排除任何假設」。但巴黎檢方在昨（26）日指出，他們相信這起犯罪，出於「反猶太」。

諾爾的兒子說：「我們真的很震驚，我不能理解為何有人會對一個沒有錢、且住在社會住宅中的老婦人下手。」法國猶太機構代表理事會（Crif）的會長卡里法特（Francis Kalifat）則表示，諾爾身上的刀傷，顯示出兇嫌是多麼的「憎恨、憤怒」。

法國警方目前逮捕了2名20多歲的嫌犯，其中一人還是諾爾的鄰居，與諾爾關係不錯，並時常進出諾爾的住家。卡里法特指出，兇嫌是北非裔人士。

法國是最多猶太人居住的西歐國家，而諾爾也並非第一個慘遭反猶太主義人士謀殺的女性。去年4月，65歲的猶太老婦哈里米（Sarah Halimi），也遭到來自西非的鄰居毆打，甚至扔出窗外；兇手甚至在行兇時高喊「真主至大」。諾爾遭到殺害一案，也再度喚醒法國國內對反猶太仇恨犯罪的重視。