部署工程被迫中斷 南韓薩德無法正常運用

2018-03-27 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓去年因北韓飛彈威脅與日俱增，在慶尚北道星州郡部署薩德反飛彈系統，但據當地媒體指出，因為民眾阻攔，後期工程自去年9月就中斷至今，「薩德」也因此無法正常運用。

南韓《亞洲經濟》報導，南韓與美國軍方目前已在星州郡的高爾夫球場，完成薩德臨時部署，但需經過後期工程才能完全投入正常運用。但自去年9月發射架全數運入基地後，因反薩德團體和當地民眾擋住施工入口，建材和設備無法進入基地，工程因此中斷。

對於民眾擋在入口的行為，南韓警方基本上處於放任態度，相關人士稱，應對示威民眾的原則是盡量不刺激到居民。當局部署在基地附近的警力也大幅縮減，去年9月還有300名警察維持秩序，但現在只剩下80多人在基地4公里外待命。

駐韓美軍相關人士指出，南韓政府似乎擱置了薩德部署問題。當局表示要對基地進行一般環評工作，也從去年10月起就處於中斷狀態。有專家稱，當局因顧及到中國和北韓，才對此表現消極。

駐韓美軍因出入口被堵，目前，只能靠直升機進出基地，且僅能以「野戰」的方式運用薩德：靠直升機空投的燃料臨時啟動發電機，生產薩德運用所需的電力。此外，基地內道路還沒鋪設，放置彈道彈阻擊飛彈發射架等裝備的金屬墊板也未加固。