金正恩訪中行結束？北韓車隊高調離開北京畫面曝光

「北韓高官」訪中的黑頭車前後都有大批的摩托車護衛隊。（路透）

2018-03-27 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕一列北韓「專用列車」昨天抵達北京，外界懷疑車內乘坐的就是北韓領導人金正恩，今天北韓專車離開北京的畫面終於被拍到，似乎代表金正恩訪問中國的行程已結束。

昨天一列載有北韓高官的「專用列車」抵達北京，外界紛紛猜測是金正恩秘密訪中，不過也有南韓媒體認為，車內乘坐的是金正恩胞妹金與正。但由於列車沿線周邊均採高級維安措施，車內乘坐者到底是誰仍無法證實。

根據《美聯社》報導，下午2點45分左右，民眾目擊大陣仗車隊朝著北京車站方向前進，載著北韓神祕訪客的黑頭車也在其中，黑頭車前後都被大批的摩托車護衛隊包圍，大約10分鐘後，車隊抵達北京車站，車站此時對外封鎖，戒備嚴密，料想金正恩就是在此時搭車返國，但仍沒有媒體拍到從黑頭車走出來的人是誰。

有民眾也表示，今天下午看到該車隊抵達北京車站，當時車站已對外封鎖，這似乎代表著金正恩或其他北韓高官訪問中國的行程已經告一段落，即將要折返北韓。

據傳黑頭車內坐得是金正恩。（路透）

大批警用摩托車包圍著黑頭車。（路透）