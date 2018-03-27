中世紀婦女「棺材分娩」 雙腿骸骨有胎兒骨頭

研究人員在婦人的骸骨雙腿內側發現胎兒骨頭，推斷是「墓中分娩」。（圖擷自《Science alert》）

2018-03-27 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕義大利在2010年出土一具年齡介於25到35歲之間，中世紀婦女的骸骨，其頭部有個小切口，兩腿骸骨之間也有幾塊小骨頭；考古學家因而推斷這名婦女應是在懷孕時被下葬。

綜合外媒報導，根據科學期刊《世界神經外科》（World Neurosurgery）一篇研究報告指出，這是相當罕見的「棺材分娩」；分析骨頭長度後，推測這些小骨頭是一具38週大胎兒的骸骨。研究人員認為母子在埋葬時應已死亡，孩子則受到母親身體分解過程中，產生氣體導致壓力上升，受到擠壓現象而被擠出陰道。

婦人的頭骨則是有個小洞，推測是手術鑽洞的痕跡，這是歐洲中世紀少數鑽孔手術案例。據悉，鑽孔可能是為了治療「子癇」（Eclampsia）所帶來的症狀，「子癇」是一種妊娠所引起的高血壓現象，孕婦會引起全身性痙攣而危及母體與胎兒的生命安全。研究人員分析該名婦女可能是妊娠失調，導致相關併發症死亡，或是因鑽孔手術而死。

報告指出，這名中世紀婦人骸骨出土，對醫學上神經外科及妊娠臨床病史，留下了新紀錄。

研究人員分析骨頭長度後，推斷這些小骨頭是一具38週大胎兒的骸骨。（圖擷自《Science alert》）