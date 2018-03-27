中國飄來史上最嚴重霾害 南韓民眾怒了

2018-03-27 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕史上最嚴重的細懸浮微粒（PM2.5）空汙近日襲捲南韓，為各地帶來非常嚴重的空氣汙染，許多地區測得的PM2.5濃度更創下紀錄，面對來自中國的汙染物，南韓民眾要求政府問責的呼聲高漲，截至今上午9時，青瓦臺請願留言板上已出現數以百計的請願文，要求政府循外交管道對中國當局施壓以改善此狀況。

根據《韓聯社》報導，受中國移入的汙染物與大氣穩定等綜合因素影響，韓國環境部27日在首爾採取「霧霾天氣應急減排措施」，是今年以來第2度連續2天執行此措施。過去這幾天南韓各地迎來灰濛濛的天氣，就連週日放假民眾也多選擇待在家中，少數外出者也往往前往電影院或購物商場等場所。

報導指出，有大量研究報告及氣象資料顯示，從中國移入的細懸浮微粒是造成朝鮮半島空氣品質惡化的主要原因之一，針對此議題，南韓官方及眾多民間機構紛紛提交報告警告，指來自中國的霧霾問題將越演越烈，特別是在中國改以焚燒取代填埋作為生活垃圾的處理方式以後。

中國霧霾飄洋過海的狀況屢見不鮮，已加深韓國網友的「排中」情緒，最近更有大量網友在青瓦臺國民請願留言板上提出請願，截至當地時間今天上午10點，相關文章已突破670條，其中以一篇要求政府對中國當局施加外交壓力，逼迫對方解決霧霾問題的請願聲勢最大，已有超過11.6萬人表態支持該請願。