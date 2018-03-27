影片曝光！俄商場大火致64死 民眾瞬間遭濃煙吞噬超驚悚

俄國一家購物商場，25日下午突然起火，整棟建築頓時陷入火海，造成至少64死，至今仍有16人失蹤。（美聯社）

2018-03-27 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄國西伯利亞工業城市科麥羅沃（Kemerovo）的「冬櫻」（Winter Cherry）購物商場，25日下午突然起火，整棟建築頓時陷入火海，造成至少64死，至今仍有16人失蹤，商場監視器畫面曝光，只見火勢蔓延迅速，濃煙瞬間襲來，許多正在逃命的民眾直接被濃煙嗆倒在地。

綜合外媒報導，西伯利亞工業城市科麥羅沃的一家商場，在當地時間25日晚間6時起火，整棟購物中心陷入一片火海，商場內電影院有2個廳的屋頂不堪熊熊火勢塌陷，火勢延燒逾6小時，在當地時間26日午夜才撲滅，大火造成重大傷亡，目前至少造成64死，由於正值假日，商場內人潮眾多，目前仍有16人失蹤，死傷人數恐進一步攀升。

警方公佈火災發生瞬間的商場監視器影片，只見畫面遠方出現火光後，火勢蔓延迅速，濃煙瞬間襲來，導致許多人直接被嗆倒在地，而濃煙完全遮蔽畫面；警消單位指出，火場溫度高達攝氏700度，加上濃煙令商場內伸手不見五指，許多民眾逃生不及葬身火場。

俄羅斯總統普廷到場獻花慰問家屬，他痛斥這起火災造成慘重的傷亡是「人禍」，購物中心的消防警報系統自3月19日以來故障後，完全沒有進行過維修工作，甚至商場內也無滅火器，普廷強調絕對會嚴辦負責人。

相關影片請見：