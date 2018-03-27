歷史重演？兩韓、美朝會談前 「北韓要人」訪中尋求理解

2018-03-27 13:37

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕北韓最高領導人金正恩是否秘訪中國，目前消息混亂，也有傳說是金正恩的妹妹金與正，不管如何「北韓要人」訪中，對於東北亞政局都是一顆震撼彈，尤其將牽動即將到來的兩韓會談及可能舉行的美朝會談，事實上，在2000年6月首次舉辦的南北韓領袖會談前夕，已故的北韓最高領導人金正日也曾閃電訪中以取得中方理解，這次北韓是否也是循此「慣例」安排要人訪中，很值得觀察。

26日晚間一列綠底鑲黃色線條的火車開進北京車站，接著在晚點9點半左右，10多部車子開抵釣魚台賓館，不管是火車的外觀、排場和北京戒備森嚴的氣氛，都和7年前金正日訪中的模樣極為相似。

同一時間，日韓及國際媒體發出了快訊，「北韓要人訪中」在網路上流傳，中國媒體雖然隻字未提，但中國微博等網路消息卻甚囂塵上，北韓領導人金正恩秘訪中國。

金正恩在2012年正式接位後，不但從未訪問中國，甚至整肅了包括姑丈張成澤在內數名與中國關係密切的「前朝遺老」，日朝關係生變，至少沒有金正日在位時熱絡。在此之際突然傳出金正恩訪中的消息，的確具有一定的震撼性，不過若回顧歷史，這並不是第一次。

2000年5月底，金正日也曾閃電訪問中國，為期僅有3天，當時南韓總統金大中推出「陽光政策」，兩韓關係和緩，預定在同年6月中舉行兩韓領袖會談，同年秋年可能舉行美韓領袖會談，情況和現在非常相似。

金正日曾在接位前的1983年訪中，接著在1997年金日成去世3年後正式接位，距離2000年5月閃電訪中，期間時隔17年。一般認為，金正日是為了在兩韓會談前事先取得中方的理解。

不過，金正日在位時與中國關係良好，但金正恩掌權後，中國對北韓的影響力明顯下降。金正恩對於中國呼應美國主導聯合國安理會的對朝制裁決議非常不諒解，大罵中國是美國的「共犯」、「稻草人」，在此情況下突然親自或派要人訪中，看似唐突但也更顯其中的敏感性，畢竟金正恩雖然對中國不滿，但北韓仍需要靠中國食糧和經濟援助，另一方面，對於可能舉行的首次美朝領袖會談，北韓也期望中國在背後撐腰也不一定。

諷刺的是，2000年的美朝領袖會談，最後因為柯林頓總統任期結束，接任的布希總統反對而未能實現，布希曾痛批柯林頓的對朝政策過於軟弱，而川普總統上台後也曾痛批歐巴馬等歷任總統的對朝政策「花錢被愚弄」一事無成，結果他卻是最可能達成美朝現任領袖初次會談的總統，如果金正恩是為了此事尋求中國撐腰，那川普恐怕不能小看他口中的「火箭人」了。

與北韓打交道極具經驗的日本，最近也傳出有意與北韓舉行日朝領袖會談的意願，面對4到5月將舉行的兩韓和美朝會談，日本也很擔心被「晾在一邊」，尤其是北韓綁架日本人問題，日方希望不要因此被擱置，安倍預定4月訪美尋求川普協助。