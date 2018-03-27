沒收A片銷毀太浪費 渣警偷回家猛看遭免職

日本一名警官多次偷盜局內沒收的A片回家觀賞，前後共得手上百片光碟，此為示意圖。（資料照）

2018-03-27 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州東北部大分縣近日傳出警界醜聞，任職於臼杵津久見署生活安全課的巡查部長，身為執法人員竟知法犯法，利用職務之將查扣的A片光碟偷回家中觀賞，有關單位進行調查時還意外發現他曾多次偷拍女性裙底，至少有3名女子受害。

根據日本《每日新聞》報導，這名遭到免職的前警官涉嫌在2016年11月起至2017年10月間，數次將局內查扣的違法A片光碟分批偷回家中觀賞，被同事發現時他還泰然自若地指示「這批影碟由我處置」，事件曝光後警方前往其住處搜查，果真找到數百部理應被銷毀的A片光碟。

報導更稱，該男罪不只此，當地警方在調查另一宗案件時，發現有人偷拍女性裙底風光，循線追查後發現正是這名男子所為，已知至少有3人受害。據悉，嫌犯私生活亦不檢點，在去年1月至今年3月間背叛妻子大搞婚外情，被輿論評為「徹底的渣男」。

嫌犯被捕後對犯行坦承不諱，坦言「已偷拍十幾次了」，引發輿論譁然，為挽回警方形象，大分縣警本部的首席監察官22日召開記者會，公開向全民致歉，全案目前正由當地警方擴大偵辦，警方也呼籲受害者出面指認。